В Азербайджане сокращена продолжительность экзамена для некоторых выпускников школ

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров внес изменения в "Правила проведения итоговой аттестации учащихся по ступени общего образования".

Как сообщает во вторник Trend, в заведениях, где обучение ведется на азербайджанском, русском и грузинском языках, выпускные экзамены проводятся по языку обучения, иностранному языку и математике, в учебных заведениях, где уроки преподаются на английском, французском и других иностранных языках — выпускной экзамен проводится по иностранному языку и математике в централизованном виде.

В рамках экзамена выпускниками по каждому предмету задается по 30 вопросов. Максимально число баллов установлено в размере 300 - по 100 на каждый предмет. Длительность экзамена составляет три часа. Для выпускников сдающих экзамен по иностранному языку и математике на экзамен отведено два часа.

Согласно постановлению, продолжительность экзамена по азербайджанскому языку для учеников секторов, где обучение ведется на иностранном языке, в рамках выпускного экзамена сокращена с 90 минут до 45 минут

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)