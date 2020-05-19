Приемные экзамены в колледжи Азербайджана пройдут в рамках одного тура

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила приема студентов в среднеспециальные учебные заведения на базе общего среднего образования".

Как сообщает во вторник Trend, вступительные экзамены проводятся в централизованном виде Государственным экзаменационным центром. На вступительных экзаменах абитуриентам задается в целом 90 вопросов, в том числе 30 по каждому из предметов, как то азербайджанский или русский язык, иностранный язык и математика. Максимальная возможная оценка составляет 300 баллов - по 100 на каждую дисциплину. Продолжительность экзамена составляет три часа.

Продолжительность экзамена по азербайджанскому языку ( в качестве государственного) для абитуриентов, сдающих вступительный экзамен на русском языке, снижена с 90 до 45 минут.

Отметим, что ранее централизованный прием студентов в среднеспециальные учебные заведения на базе общего среднего образования осуществлялся в два тура.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)