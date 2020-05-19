В этом году вступительные экзамены в ВУЗ-ы пройдут один раз

БАКУ /Trend/ - Кабинет Министров внес изменения в «Правила приема студентов в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики».

Как сообщает Trend, во время предыдущего приема вступительные экзамены проводились два раза в год - в форме весенних и летних сессий. Абитуриент мог принять участие только в одном экзамене в каждой сессии по любой группе специальности.

Согласно новому решению, отменяется положение о том, что вступительные экзамены проводятся два раза в год - в форме весенних и летних сессий.

Согласно изменению, абитуриент может участвовать во вступительном экзамене только по одной из I-IV групп специальностей. Также независимо от участия во вступительном экзамене по одной из этих групп специальностей, абитуриент также может сдать экзамен по V группе.

Также согласно новому решению, продолжительность экзамена по азербайджанскому языку для абитуриентов, сдающих вступительный экзамен на русском языке, была сокращена с 1 часа 30 минут до 45 минут.

(Автор: Ильхама Исабалаева)