Минобразования Азербайджана: Оценивание учащихся будет носить мониторинговый характер

БАКУ/Trend/ - Оценивание обучающихся общеобразовательных школ, которое планируется провести в июне, будет носить мониторинговый характер, сказал в среду Trend заместитель заведующего отделом по общему и дошкольному образованию минобразования Орхан Аббасов.

По его словам, оценивание будет проведено по группам среди отдельно выбранных классов и учащихся: «Оценивание коснется всех учащихся, потому что в стране свыше 1 млн. 600 тысяч учащихся, и по действующим правилам, их невозможно вместе собрать».

Аббасов добавил, что решение о том, по каким классам и предметам будет проведено оценивание, пока не принято: «Решение будет зависеть от ситуации, и общественность будет проинформирована об этом. Проводя оценивание в виде мониторинга, мы хотим проверить, как учащиеся усвоили телевизионные и виртуальные уроки. Поэтому данное оценивание будет проводиться по конкретно выбранным группам».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)