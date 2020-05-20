Минтруда Азербайджана о праздничных и оплачиваемых рабочих днях в мае
БАКУ/Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения прокомментировало решение Кабмина «Перенос рабочих дней и дней отдыха и установление нерабочих дней в период особого режима карантина на территории Азербайджана» № 177 от 15 мая 2020 года, сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство.
Для последовательности рабочих и нерабочих дней в связи с праздником Рамазан и особым карантинным режимом для работающих по пяти- и шестидневному рабочему графику с 23 по 30 мая 2020 года были установлены праздничные, рабочие и дни отдыха, а также нерабочие дни с сохранением заработной платы.
В связи с этим для правильного расчета заработной платы эти дни должны учитываться в нижеследующем порядке:
|
Даты
|
5-дневная рабочая неделя
|
6-дневная рабочая неделя
|
23 мая
|
Нерабочий день
|
Оплачиваемый нерабочий день
(в связи с особым рабочим (трудовым) режимом)
|
24 мая
|
Праздник
|
Праздник
|
25 мая
|
Праздник
|
Праздник
|
26 мая
|
Нерабочий день
|
Нерабочий день
|
27 мая
|
Нерабочий день
|
Нерабочий день
|
28 мая
|
Праздник
|
Праздник
|
29 мая
|
Оплачиваемый нерабочий день
(в связи с особым рабочим (трудовым) режимом)
|
Оплачиваемый нерабочий день (в связи с особым рабочим (трудовым) режимом)
|
30 мая
|
Нерабочий день
|
Оплачиваемый нерабочий день (в связи с особым рабочим (трудовым) режимом)