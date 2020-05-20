Вюсал Гусейнов: Прибывшие чартерными рейсами помещаются на карантин
БАКУ /Trend/ - Прибывшие чартерными рейсами в Азербайджан помещаются на определенное время на карантин.
Об этом на сегодняшнем онлайн-брифинге сказал глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, сообщает в среду Trend.
"После прибытия в страну самочувствие граждан Азербайджана, временно проживавших в зарубежных странах, держится под контролем, они помещаются на карантин. После того, как им были оказаны необходимые медицинские услуги, они интегрируются в общество", - сказал он.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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