В Баку временно изменены схемы движения трех автобусов
БАКУ /Trend/ - В Баку временно изменены схемы движения автобусов №№
91, 92 и 202, сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Маршрут автобусов изменен в связи с ремонтно-строительными работами на ул. Асафа Зейналлы в поселке Баладжары Бинагадинского района.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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