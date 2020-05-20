Минтруда Азербайджана о праздничных и оплачиваемых нерабочих днях в мае (версия 2)

(Первая версия в 11:48)

БАКУ/Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения прокомментировало решение Кабмина «Перенос рабочих дней и дней отдыха и установление нерабочих дней в период особого режима карантина на территории Азербайджана» № 177 от 15 мая 2020 года, сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство.

Для соблюдения последовательности рабочих и нерабочих дней в связи с праздником Рамазан и особым карантинным режимом для работающих по пяти- и шестидневному рабочему графику с 23 по 30 мая 2020 года были установлены праздничные, рабочие и дни отдыха, а также нерабочие дни с сохранением заработной платы.

В связи с этим для правильного расчета заработной платы эти дни должны учитываться в нижеследующем порядке:

Даты 5-дневная рабочая неделя 6-дневная рабочая неделя 23 мая Нерабочий день Оплачиваемый нерабочий день (в связи с особым рабочим (трудовым) режимом) 24 мая Праздник Праздник 25 мая Праздник Праздник 26 мая Нерабочий день Нерабочий день 27 мая Нерабочий день Нерабочий день 28 мая Праздник Праздник 29 мая Оплачиваемый нерабочий день (в связи с особым рабочим (трудовым) режимом) Оплачиваемый нерабочий день (в связи с особым рабочим (трудовым) режимом) 30 мая Нерабочий день Оплачиваемый нерабочий день (в связи с особым рабочим (трудовым) режимом)

Следует учесть, что поскольку производственный календарь 2020 года не изменен, норма месячного рабочего времени за май 2020 года, а также среднемесячная норма рабочего времени за 2020 год, в том числе, часовые (повседневные) тарифные оклады не меняются при расчете заработной платы.

Согласно решению 27 мая (рабочий день) перенесен на 31 мая (воскресенье), и аналогично 27 мая 31 мая также будет коротким днем.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)