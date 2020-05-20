По Абшеронской кольцевой ж/д пущены новые поезда

БАКУ/Trend/ - В связи с ростом пассажиропотока с сегодняшнего дня по Абшеронской кольцевой железной дороге пущены новые поезда.

Об этом сообщили в среду Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Было отмечено, что поезд под номером 6 620, двигающийся по маршруту Сумгайыт - Пиршаги - Баку отправится из Сумгайыта в 18:10 и прибудет в Баку в 19:00. Поезд под номером 6 023, двигающийся по маршруту Баку - Хырдалан - Сумгайыт, отправился из Баку в 19:16 и прибудет в Сумгайыт в 19:53.

В ЗАО добавили, что эти поезда будут курсировать только в рабочие дни.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)