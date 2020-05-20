В Баку возобновляют работу Центры DOST

БАКУ/Trend/ - С завтрашнего дня – 21 мая – в первом и втором бакинском Центрах DOST возобновятся услуги, оказываемые гражданам, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр.

Оба Центра будут обслуживать граждан с понедельника по пятницу включительно с 09:00 до 18:00.

Третий бакинский Центр DOST временно будет оказывать услуги гражданам в ограниченном режиме.

Во время оказания услуг гражданам будут соблюдаться рекомендации ВОЗ по защите от коронавируса, то есть наряду с обеспечением сотрудников масками в Центрах DOST будут созданы условия для использования гражданами дезинфекционных средств.

Гражданам, приходящим в Центры, рекомендуется использовать защитные маски.

Напомним, что в связи с карантинным режимом, введенным в Азербайджане, с 15 марта в Центрах DOST применялся особый рабочий график, и обращения граждан принимались и обрабатывались через интернет.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)