В Азербайджане выявлено 113 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 55, скончались два человека – Оперативный штаб (версия 2)

Общество 20 мая 2020 17:54 (UTC+04:00)
В Азербайджане выявлено 113 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 55, скончались два человека – Оперативный штаб (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:48)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 113 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 55, скончались два человека, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно информации, скончались граждане 1963 и 1966 года, тесты на коронавирус которых оказались положительными.

На сегодня в стране выявлен 3 631 случай инфицирования коронавирусом, вылечились 2 253, скончались 43 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 335 лиц, из которых состояние 46 человек оценивается как тяжелое, 64 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 245 609 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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