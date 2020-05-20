По случаю праздника Рамазан в Баку пройдет ярмарка "Из села в город"

БАКУ /Trend/ - ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" при министерстве сельского хозяйства по случаю праздника Рамазан организует в трех местах столицы праздничную ярмарку "Из села в город".

Как сообщает в среду Trend, ярмарка пройдет 23 и 24 мая в Наримановском, Ясамалском и Бинагадинском районах.

Целью организации ярмарки является обеспечение прямого доступа населения к сельскохозяйственной продукции высокого качества местного производства, а также создание альтернативного рынка сбыта для малых и средних предпринимателей-фермеров.

В связи с пандемией коронавируса ярмарки "Из села в город" были приостановлены. Праздничная ярмарка по случаю Рамазан байрамы будет организована и проведена в соответствии с требованиями Оперативного штаба при Кабинете министров. Таким образом на местах проведения ярмарки будет проведена дезинфекция. Температура тела фермеров и посетителей будет измеряться, фермеры будут обеспечены необходимыми защитными средствами.

В Ясамальском районе ярмарка будет организована на пересечении проспекта Гусейна Джавида и улицы Сейфаддина Даглы (около Space TV), в Бинагадинском районе - по адресу: улица Сулеймана Сани Ахундова, 5B (около кинотеатра «Ингилаб»), в Наримановском районе около метро «Гянджлик».

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)