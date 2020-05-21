В бакинских такси установлены дезинфекторы (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В бакинских такси установлены дезинфекторы для рук, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

В рамках борьбы с вирусом COVID-19 ООО Bakı Taksi Xidməti продолжает предпринимать необходимые упреждающие меры по защите здоровья пассажиров своих автомобилей, оказывающих услуги такси в столице.

«Перегородки в такси минимизируют общение с пассажиром, пресекают передачу инфекции. В салоне автомобиля для пассажиров установлены дезинфекторы для рук. Также в такси не разрешается перевозить больше двух человек. Во избежание случаев инфицирования автомобили ежедневно дезинфицируются».

Более того, наряду с антисептическими растворами водители регулярно обеспечиваются масками.

В такси, находящихся в подчинении ООО Bakı Taksi Xidməti, с первых дней пандемии размещены специальные таблички для информирования как водителей, так и пассажиров.

(Текст Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)