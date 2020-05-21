БАКУ/Trend/ - Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг для представителей СМИ, сообщает в четверг Trend.

В брифинге участвуют министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев и другие официальные лица, которые отвечают на интересующие журналистов вопросы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)