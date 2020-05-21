В Баку погода резко ухудшится

БАКУ/Trend/ - В субботу днем и до воскресного вечера в Баку и на Абшеронском полуострове установится нестабильная погода, скорость северо-западного ветра усилится до 19-24 м/сек, временами - до 28-33 м/сек, в ночь с субботы на воскресенье ожидается усиление ветра до 35-38 м/сек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха опустится на 8-10 градусов.

В районах Азербайджана со второй половины субботы до 25 мая погода будет нестабильной, пойдут грозовые дожди, местами интенсивного ливневого характера в северных и западных районах - проливные дожди, ожидается град. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, временами - до 23-28 м/с, 23 мая в отдельных территориях временами - до 33-38 м/с.

Температура воздуха опустится на 8-10 градусов. В реках поднимется уровень воды, в ряде рек Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные половодья и сели.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)