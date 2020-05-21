В Азербайджане расширяются лесные территории

БАКУ/Trend/ - Участки территорий лесных зон расширяются в Азербайджане.

Как сообщает Trend об этом заявил начальник Государственной службы экологической безопасности министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине.

По его словам, в 2008 году 11,4 процента территории страны было покрыто лесом.

"В настоящее время этот показатель достиг 12 процентов, и тенденция роста продолжается. Но, к сожалению, в регионах также наблюдаются случаи вырубки деревьев. Это делают жители деревень, в некоторых случаях сами лесники с ними заодно. В отношении таких лиц принимаются правовые меры", - сообщил Ализаде.

(Автор: Джейхун Алекперов. Редактор: Ровшан Гусейнов)