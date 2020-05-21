Управление медицинскими отходами строго контролируется - Мухтар Бабаев (версия 2)

(Первая версия в 17:26)

БАКУ /Trend/ - Управление опасными медицинскими отходами в период пандемии коронавируса, имеет важное значение для предотвращения распространения вируса. Поэтому управление медицинскими отходами строго контролируется.

Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал министр экологи и природных ресурсов Мухтар Бабаев, сообщает в четверг Trend.

По словам министра, с этой точки зрения одной из сфер, которой уделяется внимание в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, является управление опасными медицинскими отходами.

В настоящее время эта работа осуществляется совместно с Минздравом и Объединением управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) согласно требованиям управления медицинских отходов, утвержденных Кабмином.

Бабаев отметил, что медицинские отходы, образующиеся в результате работы лечебно-профилактических учреждений, по морфологическому составу и степени опасности относятся к классификации соответствующих опасных отходов. По эпидемиологической и токсикологической степени опасности медицинские отходы делятся на 4 класса – A, B, C и D. Отходы классов B и C считаются опасными и особо опасными отходами, и в период пандемии серьезно контролируется управление именно этими отходами.

Министр добавил, что они сортируются по категориям и собираются в специальные разноцветные мешки – желтые для класса В и красные – для класса C). Отходы перевозятся специальными автомашинами, и обезвреживаются при температуре 800-1200 градусов Цельсия в соответствующих установках.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)