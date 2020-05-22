Ханде Харманджи: Поддержка партнеров в борьбе с пандемией будет продолжена
БАКУ /Trend/ - Борьба с пандемией продолжается, и мы и впредь будем оказывать поддержку партнерам в этом направлении.
Об этом на брифинге по результатам проекта REACT-C19 сказала руководитель азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи, сообщает в пятницу Trend
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