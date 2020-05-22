Ханде Харманджы: Поддержка партнеров в борьбе с пандемией будет продолжена (версия 2)
(Первая версия в 10:08)
БАКУ/Trend/ - Борьба с пандемией продолжается, и мы и впредь будем оказывать поддержку партнерам в этом направлении.
Об этом на брифинге по результатам проекта REACT-C19 сказала руководитель азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджы, сообщает в пятницу Trend.
По ее словам, до разработки вакцины против коронавируса необходимо решить другие вопросы. В частности, соблюдать определенные правила для предотвращения распространения инфекции.
Харманджы добавила, что Азербайджан - первая страна, реализующая такой проект как REACT-C19, и в этом смысле может быть примером для мировых стран.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
Лента новостей
В прифронтовой зоне Азербайджана состоялось открытие новых воинских частей и проведен осмотр строящихся объектов (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане создан фундамент для устойчивого и комплексного развития экономики на грядущие десятилетия - российский эксперт
Солтан Мамедов: Присоединение Азербайджана к проекту REACT-C19 - наглядный пример успешного сотрудничества с международными организациями
Президент ЧБТР: Азербайджан имеет значительные резервы для смягчения воздействия COVID-19 на экономику
Президент Ильхам Алиев: В нынешних условиях успешное развитие нашей страны в первую очередь будет обеспечено за счет ненефтяного сектора
Президент Ильхам Алиев: Механизм, применяемый в Азербайджане в связи с пандемией, заслуживает самой высокой оценки
Президент Ильхам Алиев: Борьба с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане должна быть беспощадной
Захарова: Азербайджан и Россия делают все возможное для урегулирования вопроса с возвращением соотечественников
Мухтар Бабаев: В некоторых районах морского побережья сточные воды не контролируются должным образом