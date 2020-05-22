Ханде Харманджы: Поддержка партнеров в борьбе с пандемией будет продолжена (версия 2)

(Первая версия в 10:08)

БАКУ/Trend/ - Борьба с пандемией продолжается, и мы и впредь будем оказывать поддержку партнерам в этом направлении.

Об этом на брифинге по результатам проекта REACT-C19 сказала руководитель азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджы, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, до разработки вакцины против коронавируса необходимо решить другие вопросы. В частности, соблюдать определенные правила для предотвращения распространения инфекции.

Харманджы добавила, что Азербайджан - первая страна, реализующая такой проект как REACT-C19, и в этом смысле может быть примером для мировых стран.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)