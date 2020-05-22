В Азербайджане утвержден временный порядок внутришкольного оценивания учащихся (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Министр образования Джейхун Байрамов утвердил временный порядок проведения аттестации (внутришкольного оценивания) учащихся на ступени общего образования.

Как сообщает в пятницу Trend, данный порядок не относится к проведению аттестации нижеприведенных лиц:

- учащихся общеобразовательных учреждений, которые обучаются по аккредитованным на международном уровне образовательным программам;

- лиц с ограниченными возможностями, привлеченных к обучению в специальных и общеобразовательных учреждениях (в классах специального и инклюзивного обучения).

Согласно документу, для учащихся первых классов внутришкольное оценивание не проводится.

В качестве итоговых годовых оценок учащихся II - XI классов берутся оценки по первому полугодию.

В случае, если учащиеся V-VIII и X классов получили по какому-либо предмету "2" в первом полугодии и хотят пройти повторное оценивание, то в течение 30 дней с даты записи в журнале они (их родители и законные представители) могут обратиться к руководителю учебного заведения для проведения повторного оценивания в рамках программы первого полугодия. Результаты повторного оценивания будут приняты как итоговая годовая оценка.

В случае, если учащиеся V-VIII и X классов получили по какому-либо предмету "3" и "4" в первом полугодии, и не согласны с этими оценками, то в течение 30 дней с даты записи в журнале они (их родители и законные представители) могут обратиться к руководителю учебного заведения для проведения повторного оценивания в рамках программы второго полугодия. Итоговая годовая оценка выводится как среднее арифметическое оценок по первому и второму полугодиям.

Внутришкольное оценивание должно быть организовано общеобразовательными учреждениями до начала очередного учебного года. В ходе аттестации можно использовать метод дачи заданий (тесты, сочинение, диктант, упражнение), а результаты оцениваются по 100-балльной шкале.

Задания будут разделены по классам и предметам на четыре уровня. Задания первого и второго уровней - это вопросы, на которые большинство учащихся отвечает без затруднения. На вопросы третьего и четвертого уровней смогут ответить более подготовленные учащиеся.

Вопросы по первому уровню составляют 20 процентов (20 баллов) от общего балла; по второму уровню - 30 процентов (30 баллов) от общего балла; третьему уровню - 30 процентов (30 баллов) от общего балла; четвертому уровню - 20 процентов (20 баллов) от общего балла.

В рамках 100-бального оценивания оценке «2» соответствуют баллы до 30 (30 включительно), оценке «3» - с 31 по 60 (60 включительно), оценке «4» - с 61 по 80 (80 включительно), оценке «5» - с 81 по 100 включительно.

Согласно документу, перевод учащихся из класса в класс на основании результатов оценивания регулируется правилами, утвержденными министерством.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)