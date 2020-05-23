Джейхун Байрамов: В ряде случаев не исключено проведение экзаменов в вузах в очной форме

БАКУ/Trend/ - В ряде случаев не исключено проведение экзаменов в вузах в очной форме.

Об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в субботу Trend.

По словам министра, оценивание выпускников последних курсов осуществляется в виде заключительной государственной аттестации (госэкзамен) и защиты дипломной работы. Для некоторых выпускников дипломную работу планируется провести в онлайн-формате: «Но возможны и определенные исключения. Может быть, что по каким-то специальностям защита дипломных работ будет проводиться в традиционной форме. Рекомендуется, чтобы, по возможности, все процессы - оценивания, рассмотрения документов, собеседования проводились в дистанционной форме посредством интернета. Но в ряде случаев не исключено проведение экзаменов очно в соответствии с инструкцией Оперативного штаба при Кабмине».

Министр добавил, что примерно 80% выпускников сдавали госэкзамен: «Однако сейчас существует мнение, что эти студенты утвердили себя в вузе, и существует информационная база каждого из них. Поэтому оценивание знаний студентов, которые должны сдавать госэкзамен, планируется проводить на основании показателя их средней успеваемости во время учебы».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)