Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 25 мая.

Как сообщили в воскресенье Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью местами ожидаются кратковременные дожди. Временами усиливающийся северо-западный ветер вечером сменится умеренным северо-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 12-14, днем - 20-24 градусов тепла, в Баку ночью - 12-14, днем - 22-24 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 65-75 процентов ночью, 30-40 процентов днем.

Завтра преимущественно в северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами интенсивного ливневого характера, туман.

В горных районах ночью и утром будет туман, в некоторых местах западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 13-17, днем - 25-30 градусов тепла, в горах ночью - 9-13, днем - 14-18 градусов тепла.

Ожидается, что вечером 24 мая скорость северо-западного ветра составит 10-15 м/с, временами 18-23 м /с, а днем ​​25 мая его сменит умеренный северо-восточный ветер.153/5000