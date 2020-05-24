В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус (ФОТО)

Общество 24 мая 2020 21:39 (UTC+04:00)
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведено 5 672 теста на коронавирус.

Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 24-е мая.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 270 739 тестов.

В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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