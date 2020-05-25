Полномочия министра культуры Азербайджана никому не поручены - минкульт
БАКУ /Trend/ - Информация, распространяемая в ряде СМИ о поручении обязанностей министра культуры Азербайджана его первому заместителю, не соответствует действительности, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство культуры.
"В настоящее время заместители министра культуры выполняют свои обязанности, полномочия министра культуры Азербайджана никому не поручены", - сказали в ведомстве.
Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 мая подписал распоряжение об освобождении от должности министра культуры Абульфаса Мурсал оглу Гараева.
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