Полномочия министра культуры Азербайджана никому не поручены - минкульт

БАКУ /Trend/ - Информация, распространяемая в ряде СМИ о поручении обязанностей министра культуры Азербайджана его первому заместителю, не соответствует действительности, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство культуры.

"В настоящее время заместители министра культуры выполняют свои обязанности, полномочия министра культуры Азербайджана никому не поручены", - сказали в ведомстве.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 мая подписал распоряжение об освобождении от должности министра культуры Абульфаса Мурсал оглу Гараева.