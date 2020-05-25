Главный инфекционист Азербайджана: За неиспользование масок в закрытых помещениях необходимо штрафовать

БАКУ /Trend/ - За неиспользование защитных масок во всех закрытых пространствах – метро, автобусах, торговых центрах, магазинах - должны применяться штрафы.

Об этом в понедельник сказал Trend главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

«Многие люди, не осознавая социальной ответственности, не носят масок в закрытых помещениях, местах массового скопления народа. Тем самым они демонстрируют полную безответственность, ведь ношение маски помогает предотвратить распространение вируса: «Тем самым люди подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих. Защитная маска - одно из основных средств в предотвращении распространения инфекции воздушно-капельным путем. Речь идет не только о коронавирусе, но и обо всех заболеваниях, распространяемых этим путем. Поэтому в сегодняшних условиях ношение маски обязательно».

Исаев отметил, что если человек, к примеру, совершает прогулку, то пока он один, он может не надевать защитную маску: "Но в случае контактов с окружающими на улице, или если человек намерен войти в закрытое помещение, он обязательно должен надеть маску. Это важное условие, и было бы целесообразным применение штрафов против тех, кто не соблюдает это правило".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)