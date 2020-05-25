Обнародовано завтрашнее расписание школьных телеуроков в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародовано расписание школьных занятий на 26 мая в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

Отметим, что с 11 марта на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş при организационной поддержке минобразования для учащихся транслируется программа "Время урока", в рамках которой пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы.

(Текст: Кямаля Сеидова)