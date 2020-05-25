В Азербайджане выявлены 149 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились и выписались 134 человека, скончались двое - Оперативный штаб (версия 2)

(Добавлены подробности, первая версия опубликована в 16:08)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены 149 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились и выписались из медучреждений 134, скончались два человека, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлены 4 271 случай инфицирования коронавирусом, вылечились 2 741, скончался 51 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 479 человек, из которых состояние 44 оценивается как тяжелое, 61 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 273 411 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова)