В Азербайджане выявлены 149 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились и выписались 134 человека, скончались двое - Оперативный штаб (версия 2)
(Добавлены подробности, первая версия опубликована в 16:08)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены 149 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились и выписались из медучреждений 134, скончались два человека, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлены 4 271 случай инфицирования коронавирусом, вылечились 2 741, скончался 51 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 479 человек, из которых состояние 44 оценивается как тяжелое, 61 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.
За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 273 411 тестов.
(Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с транспортными средствами и спецтехникой, выделенными Шамахинскому району (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проводимыми в рамках реконструкции святилища Пирсаат Баба в Шамахе (ФОТО)
В Азербайджане выявлены 149 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились и выписались 134 человека, скончались двое - Оперативный штаб
Председатель Клуба «Валдай» о роли Азербайджана на международной арене - в проекте Гюльнары Мамедзаде «Наше время» (ВИДЕО)
Главный инфекционист Азербайджана: За неиспользование масок в закрытых помещениях необходимо штрафовать
Азербайджан заявил о себе, как о государстве, способном идти наравне с ведущими мировыми державами - российский эксперт
Президент ЧБТР: Азербайджан имеет значительные резервы для смягчения воздействия COVID-19 на экономику
Армения оказалась на шестом месте в мире по количеству новых случаев заражения коронавирусом на 1 млн. жителей