В Азербайджане выявлено 132 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 78, скончался один человек - Оперативный штаб (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 132 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 78, скончался один человек, передает в во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Скончался гражданин 1948 года рождения, результаты анализов на COVID-19 которого были положительными. Он также страдал церебральным атеросклерозом, гипоксической энцефалопатией и сахарным диабетом.

На сегодня в стране выявлено 4 403 случая инфицирования коронавирусом, вылечились и выписались 2 819, скончались 52 человека.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 532 человек, из которых состояние 42 оценивается как тяжелое, 56 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.