Еще 24 человека отправлены на пароме из Баку в Казахстан

БАКУ /Trend/ - В связи с закрытием границ для пассажиров из-за угрозы распространения пандемии COVID-19 еще 18 граждан Казахстана и шесть граждан Азербайджана с правом проживания в Казахстане сегодня были отправлены в Казахстан.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт", граждане, отправленные на пароме «Профессор Гюль» ЗАО «Азербайджанское Каспийское Пароходство», сначала прошли тест на COVID-19 в Бакинском порту. Результат теста у всех пассажиров был отрицательным.

Напомним, что новые правила пересечения границы в период карантина вступили в силу в Казахстане 13 мая этого года, поэтому порт Курык возобновил прием граждан страны и иностранцев с разрешением на проживание в стране. 20 мая 35 граждан Казахстана и 8 иностранных граждан были отправлены из Бакинского порта.