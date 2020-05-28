Опубликовано расписание телеуроков по профобразованию в Азербайджане на 29 мая

БАКУ /Trend/ - Опубликовано расписание на 29 мая телеуроков по профессиональному образованию, проводимых в рамках передачи «Время урока» на канале Mədəniyyət (Культура), сообщает в четверг Trend.

Посмотреть выпуски программы "Время урока" можно также на официальных страницах Государственного агентства по профессиональному образованию в Youtube и Facebook, а также на портале видеуроков министерства образования.

(Текст: Турал Гараджаев)