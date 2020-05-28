Опубликовано расписание телеуроков по профобразованию в Азербайджане на 29 мая
БАКУ /Trend/ - Опубликовано расписание на 29 мая телеуроков по профессиональному образованию, проводимых в рамках передачи «Время урока» на канале Mədəniyyət (Культура), сообщает в четверг Trend.
Посмотреть выпуски программы "Время урока" можно также на официальных страницах Государственного агентства по профессиональному образованию в Youtube и Facebook, а также на портале видеуроков министерства образования.
(Текст: Турал Гараджаев)
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