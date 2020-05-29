В Азербайджане отменяется численное ограничение работников госструктур

БАКУ/Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о смягчении ряда ограничений в рамках особого режима карантина с 00:00 31 мая 2020 года.

Как сообщили в пятницу Trend в Штабе, с 00:00 31 мая 2020 года отменены ограничения в связи с численным пределом работников государственных структур в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе.

В Штабе напомнили, что в период пандемии деятельность соответствующих структур на территории страны, а также сфер торговли и услуг должна осуществляться в соответствии с нормами социального поведения и санитарно-эпидемиологическими правилами, представленными Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики. Нарушение правил влечет за собой привлечение к предусмотренной законодательством ответственности в административном и уголовном порядке.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)