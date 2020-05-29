Режим карантина в Азербайджане продлен до 15 июня (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - За прошедший период для пресечения распространения на территории страны пандемии коронавируса приняты эффективные меры, и ситуация взята под полный контроль. Наряду с этим, ввиду того, что в мире все еще продолжается пандемия, и не разработана вакцина против коронавирусной инфекции, борьба с ней должна стать образом жизни для каждого человека. Исходя из социальной ответственности, каждый человек для защиты самого себя, своих близких и других членов общества должен серьезно соблюдать текущие санитарно-гигиенические правила и требования, а также призывать к этому и других.

Как сообщили в пятницу Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, помимо этого, проанализировав санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, было принято решение о продлении особого режима карантина до 00:00 15 июня 2020 года.

В то же время было принято решение о смягчении ряда ограничений в рамках особого режима карантина с 00:00 31 мая 2020 года:

● отменяются ограничения в связи с численным пределом работников государственных структур в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе;

● возобновляется деятельность крупных торговых центров и моллов на территории страны (за исключением деятельности детских и развлекательных центров, кинотеатров, объектов общепита);

● разрешается организация спортивных соревнований, проводимых на открытом воздухе, без участия зрителей;

● в ресторанах, кафе, чайных домах, а также во всех объектах общепита Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района обслуживание на месте осуществляется с 08:00 до 22:00 (за исключением использования кальяна и организации массовых празднеств с участием более 10 человек во всех объектах общепита страны).

В период пандемии деятельность соответствующих структур на территории страны, а также сфер торговли и услуг должна осуществляться в соответствии с нормами социального поведения и санитарно-эпидемиологическими правилами, представленными Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики. Нарушение правил влечет за собой предусмотренное законодательством ответственность в административном и уголовном порядке.

Оперативный штаб вновь призывает всех соблюдать правила личной гигиены, а также медико-профилактические меры, минимально контактировать с другими лицами в общественных местах, поддерживать реализуемые государством меры, соблюдать требования и рекомендации Оперативного штаба.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)