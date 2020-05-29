Кабмин Азербайджана о размерах штрафов для лиц, не носящих маски
Общество 29 мая 2020 18:25 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Размеры штрафов, предусмотренных для лиц, не носящих маски, еще не определен. Законопроект в связи со штрафами обсуждается в Милли Меджлисе.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов
По его словам, ношение масок и соблюдение социальной дистанции в объектах общепита, общественном транспорте, закрытых помещениях будет строго контролироваться.
(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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