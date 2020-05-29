Рамин Байрамлы: Эпидемиологическая ситуация в исправительных учреждениях стабилизировалась

БАКУ /Trend/ - Эпидемиологическая ситуация в исправительных учреждениях в связи с коронавирусом стабилизировалась.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, передает в пятницу Trend.

Он добавил, что вопрос восстановления на территории страны жесткого режима карантина не актуален.

"Однако, с учетом локальных показателей возможно применение карантинных мер в отдельных местах", - сказал Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)