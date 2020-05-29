В Азербайджане создана система общественного контроля в рамках борьбы с коронавирусом (версия 2)

БАКУ/Trend/ - В рамках мер по борьбе с новым видом коронавирусной инфекции COVID-19 в Азербайджане на сайте www.koronavirusinfo.az создана система "Правила для всех одинаковые".

Как сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, целью проекта является усиление общественного контроля за соблюдением правил в сферах и направлениях деятельности, где должны соблюдаться требования особого карантинного режима.

Граждане могут отправить информацию о нарушениях, выявленных в сфере торговли продуктами питания, предприятиях общественного питания, объектах туристической деятельности, в общественном транспорте, в структурах, осуществляющих прием граждан, различных торговых объектах и в сфере услуг, а также в других областях, на номер WhatsApp +99451 206 55 72. Фотографии, подтверждающие нарушение, также должны быть приложены к информации.

Таким образом граждане смогут оказывать общественную поддержку для предотвращения распространения коронавируса (COVID-19) в стране, своевременно информируя соответствующие органы власти.

В то же время лица, нарушившие правила, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности в соответствии с законом.

Методические указания Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), регулирующие различные сферы деятельности по профилактике и борьбе с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), можно найти на сайте www.koronavirusinfo.az.