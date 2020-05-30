В Баку в очередной раз проводится работа по усиленной дезинфекции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручениями и указаниями Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой с целью дальнейшего расширения фронта борьбы с пандемией коронавируса в столице Исполнительная власть города Баку продолжает мероприятия во всех районах столицы.

Как сообщает в субботу Trend, в рамках медико-профилактической работы сотрудники коммунальных служб с утра 30 мая на более чем 300 основных улицах и проспектах столицы в очередной раз проводят масштабную дезинфекцию с использованием спецтехники и особых химикатов.

Наряду с центральными улицами, дезинфекция также проводится и на улицах поселков и жилых массивов столицы. Днем раньше посредством СМИ население было проинформировано о том, что не рекомендуется выходить на улицы без крайней необходимости ввиду определенной токсичности используемых в процессе дезинфекции веществ.

Личный состав МВД традиционно поддержал очередные масштабные работы по дезинфекции. Так, спецтехника министерства принимает активное участие в дезинфекционных мероприятиях.

В течение дня свыше 2000 тысяч сотрудников коммунальных служб с применением дезинфицирующего оборудованиия проведут соответствующую медико-профилактическую работу на тротуарах, обочинах дорог, в парках, на площадях, и перед торговыми объектами.

Помимо этого, медико-профилактические и дезинфекционные мероприятия продолжаются в жилых зданиях, находящихся на балансе Департамента жилищно-коммунального хозяйства, во дворах и жилых переулках, в спортивно-развлекательных сооружениях, на площадках для контейнеров с бытовыми отходами.

В ИВ города Баку отметили, что благодаря вниманию и заботе главы государства, структуры ведомства оснащены новым автотранспортом спецназначения и другой техникой, парк которых в столице был пополнен недавно.

Усиленные медико-профилактические и дезинфекционные работы будут осуществляться в столице ежедневно.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)