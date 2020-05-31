С сегодняшнего дня в Азербайджане устранен ряд ограничений карантинного режима

БАКУ /Trend/ - Начиная с сегодняшнего дня, срок особого карантинного режима в Азербайджане продлевается до 00:00 часов 15 июня 2020 года, сообщает в воскресенье Trend.

Также принято решение об устранении с 00:00 часов 31 мая ряда ограничений в рамках режима особого карантина:

- отменяется ограничение, касающееся численности работников госструктур в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе;

- возобновляется работа крупных торговых центров и моллов на территории страны (за исключением детских и других развлекательных центров, кинотеатров, точек общепита в них);

- допускается организация спортивных соревнований на открытом воздухе без участия зрителей;

- с 00.00 31 мая обслуживание клиентов в ресторанах, кафе, чайных домах Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района, а также во всех объектах общественного питания будет осуществляться с 08:00 до 22:00 (исключение составляют использование во всех объектах общественного питания кальянов, организация массовых торжеств и других подобных мероприятий с участием более 10 человек).

Нарушение этих правил влечет за собой административную и уголовную ответственность, предусмотренную законодательством. Еще раз доводится до внимания необходимость соблюдения правил личной гигиены, медико-профилактических правил, минимизации контактов в общественных местах, соблюдения социальной дистанции, ношения защитных масок с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

(Текст: Кямаля Сеидова)