Умайра Тагиева о погодных условиях в мае и июне

БАКУ /Trend/ - Май этого года запомнился обилием ветреных дней. Число ветреных дней, когда скорость ветра превышала 15 метров в секунду, достигло 16. Из них в течение четырех дней скорость ветра превышала отметку 25 метров в секунду, в течение двух дней - 35 метров в секунду, а в течении одного дня порывы ветра достигали 38 метров в секунду.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом журналистам сказала начальник Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

По ее словам, самый жарким днем месяца стало 23 мая - 32 градуса тепла, а самая низкая температура была зарегистрирована 10 мая - 14,3 градуса.

"Среднемесячная температура была близка к 20 градусам, что на 1,5 градуса выше климатической нормы. В течение месяца на территорию страны девять раз входили относительно холодные воздушные массы. Осадки распределялись неравномерно. Количество осадок в Баку и на Абшеронском полуострове составляло 89-124 процента нормы, в предгорных регионах Малого Кавказа - 50-58 процентов, в низменных 24-71 процент, в Лянкяран-Астаринской зоне - 29-52 процента, в Газах-Гянджинской зоне 45-50 процентов, Балакен-Шекинской зоне - 45-97 процентов, в Шабране - 113 процентов нормы, в Губе-Хачмазе и Агстафе в 1,5-3 раза превысило норму", - сказала Умайра Тагиева.

По словам глава Службы, ожидается, что среднемесячная температура в июне будет близка к климатической норме.

"В 2017, 2018 и 2019 годах температура воздуха была выше нормы на 0,7 - 1,2 градуса, а в 2001, 2002, 2003 и 2008 годах в июне было сравнительно прохладно. По прогнозу, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 19-24, днем 26-31, а в некоторые безветренные и жаркие дни 35-38 градусов тепла. В низменных районах республики максимальная температура будет достигать 30-35, в некоторые дни 37-39 градусов тепла. В горных районах днем 19-24, иногда до 28-30 градусов тепла. Ожидается, что количество осадков будет несколько ниже климатической нормы, а в некоторых северных и восточных районах близко к норме. В первой половине первой декады июня ожидается умеренная погода, преимущественно без осадков", - сказала Умайра Тагиева.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)