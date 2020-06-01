В Азербайджане начинаются выпускные и вступительные экзамены (версия 2)

Общество 1 июня 2020 11:07 (UTC+04:00)
В Азербайджане начинаются выпускные и вступительные экзамены (версия 2)

(Первая версия в 09:59)

БАКУ/Trend/ - Начиная с 6 и 7 июня, в конце каждой недели Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) начнет проводить выпускные экзамены по уровню среднего (9 лет) и полного (11 лет) образования, а также вступительные экзамены в вузы и колледжи Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр.

Выпускной лист экзамена в течение дня будет размещен на сайте ГЭЦ.

Экзамены будут организованы с соблюдением правил социальной изоляции.

В зданиях, где будут проходить экзамены, будут осуществлены медико-профилактические, дезинфекционные и другие упреждающие меры.

Для участников экзамена будут установлены определенные часы для вхождения в здание, на входе будет измеряться температура тела всех участников.

Во время сдачи экзамена в одном экзаменационном зале планируется участие 15 человек, каждый из которых должен быть в медицинской маске.

Экзамены по другим городам и районам, в том числе приемные экзамены для выпускников прошлых лет, будут проводиться в конце следующих недель, о чем общественность будет проинформирована заранее.

Отметим, что для выпускников текущего года, по уважительным причинам (болезнь, невозможность приехать из другого города (страны) в связи с карантинным режимом) не сумевших принять участие в выпускных экзаменах 9-го и 11-го классов, в сентябре вновь будут проведены выпускные экзамены и заключительная аттестация.

Абитуриенты, подавшие документы в колледжи и вузы на базе общего (9 лет) и полного (11 лет) среднего образования, должны участвовать в экзаменах, которые будут проведены в соответствии с графиком городов и районов. Не принявшие участие в этих экзаменах не будут допускаться к конкурсу вузов и колледжей.

Дата проведения экзамена

Город (район), где будет проведен экзамен

Контингент, участвующий в экзамене, и виды экзаменов

6 июня 2020

Гарадаг (Баку), Ширван

1. Вступительный экзамен для выпускников прошлых лет и этого года, подавших документы в колледжи на базе 9-летнего образования

2. . Экзамен по азерб. языку для 11-х классов с другим языком обучения

6 июня 2020 г.

Геранбой, Гёкгёль, Дашкесан, Сальян, Саатлы, Агджабеди, Бейлаган

1. Выпускной экзамен для 9-х классов

2. Вступительный экзамен для выпускников прошлых лет, подавших документы в колледжи на базе 9-го класса

3. Экзамен по азерб. языку для 11-х классов с другим языком обучения

6 июня 2020 г.

Барда*(I часть)

1. Выпускной экзамен для 9-х классов

2. Экзамен по азерб. языку для 11-х классов с другим языком обучения

6 июня 2020 г.

Сиязань, Хызы

1. Выпускной экзамен для 9-х классов

2. Вступительный экзамен для выпускников прошлых лет, подавших документы в колледжи на базе 9-го класса

6 июня 2020 г.

Хатаи (Баку),Сумгайыт* (I часть), Газах, Шеки, Гёкчай, Агдаш, Гусар

1. Выпускной экзамен для 11-х классов

2. Экзамен по азерб. языку для 9-х классов с другим языком обучения

6 июня 2020 г.

Джалилабад, Гобустан

Выпускной экзамен для 11-х классов

6 июня 2020 г.

Военный лицей им. Г. Алиева и военный лицей им. Дж. Нахчыванского

Выпускной экзамен для 11-х классов

7 июня 2020

Пираллахи (Баку)

1. Вступительный экзамен для выпускников прошлых лет и этого года, подавших документы в колледжи на базе 9-го класса

2. Экзамен по азерб. языку для 11-х классов с другим языком обучения

7 июня 2020 г.

Мингячевир, Самух, Нафталан, Нефтчала, Гаджигабул, Тертер

1. Выпускной экзамен для 9-х классов

2. Вступительный экзамен для выпускников прошлых лет, подавших документы в колледжи на базе 9-го класса

3. Экзамен по азерб. языку для 11-х классов с другим языком обучения

7 июня 2020 г.

Агдам, Физули

1. Выпускной экзамен для 9-х классов

2. Вступительный экзамен для выпускников прошлых лет, подавших документы в колледжи на базе 9-го класса

7 июня 2020 г.

Нариманов (Баку), Абшерон* (I часть), Агстафа, Габала, Масаллы, Кюрдамир, Шабран

1. Выпускной экзамен для 11-х классов

2. Экзамен по азерб. языку для 9-х классов с другим языком обучения

7 июня 2020 г.

Агсу

Выпускной экзамен для 11-х классов

Примечания:

- В Сумгайыте и Абшеронском районе общее число учащихся 9-х и 11-х классов, а в Бардинском районе 9-х классов распределено пополам на два экзаменационных дня для уменьшения интенсивности движения (I и II части).

- Учащиеся школ районов с вынужденными переселенцами будут сдавать экзамен согласно экзаменационному дню городов и районов, в которых находятся учебные заведения.

- Экзамен для учащихся спецшкол - школ-интернатов, школы на о. Чилов, школ исправительных учреждений будет проведен в конце следующих недель с заблаговременным информированием общественности.

- Пропускные листы на экзамен будут размещены на сайте ГЭЦ за 5 дней до даты экзамена.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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