В Азербайджане начинаются выпускные и вступительные экзамены (версия 2)
(Первая версия в 09:59)
БАКУ/Trend/ - Начиная с 6 и 7 июня, в конце каждой недели Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) начнет проводить выпускные экзамены по уровню среднего (9 лет) и полного (11 лет) образования, а также вступительные экзамены в вузы и колледжи Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр.
Выпускной лист экзамена в течение дня будет размещен на сайте ГЭЦ.
Экзамены будут организованы с соблюдением правил социальной изоляции.
В зданиях, где будут проходить экзамены, будут осуществлены медико-профилактические, дезинфекционные и другие упреждающие меры.
Для участников экзамена будут установлены определенные часы для вхождения в здание, на входе будет измеряться температура тела всех участников.
Во время сдачи экзамена в одном экзаменационном зале планируется участие 15 человек, каждый из которых должен быть в медицинской маске.
Экзамены по другим городам и районам, в том числе приемные экзамены для выпускников прошлых лет, будут проводиться в конце следующих недель, о чем общественность будет проинформирована заранее.
Отметим, что для выпускников текущего года, по уважительным причинам (болезнь, невозможность приехать из другого города (страны) в связи с карантинным режимом) не сумевших принять участие в выпускных экзаменах 9-го и 11-го классов, в сентябре вновь будут проведены выпускные экзамены и заключительная аттестация.
Абитуриенты, подавшие документы в колледжи и вузы на базе общего (9 лет) и полного (11 лет) среднего образования, должны участвовать в экзаменах, которые будут проведены в соответствии с графиком городов и районов. Не принявшие участие в этих экзаменах не будут допускаться к конкурсу вузов и колледжей.
|
Дата проведения экзамена
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Город (район), где будет проведен экзамен
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Контингент, участвующий в экзамене, и виды экзаменов
|
6 июня 2020
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Гарадаг (Баку), Ширван
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1. Вступительный экзамен для выпускников прошлых лет и этого года, подавших документы в колледжи на базе 9-летнего образования
2. . Экзамен по азерб. языку для 11-х классов с другим языком обучения
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6 июня 2020 г.
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Геранбой, Гёкгёль, Дашкесан, Сальян, Саатлы, Агджабеди, Бейлаган
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1. Выпускной экзамен для 9-х классов
2. Вступительный экзамен для выпускников прошлых лет, подавших документы в колледжи на базе 9-го класса
3. Экзамен по азерб. языку для 11-х классов с другим языком обучения
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6 июня 2020 г.
|
Барда*(I часть)
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1. Выпускной экзамен для 9-х классов
2. Экзамен по азерб. языку для 11-х классов с другим языком обучения
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6 июня 2020 г.
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Сиязань, Хызы
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1. Выпускной экзамен для 9-х классов
2. Вступительный экзамен для выпускников прошлых лет, подавших документы в колледжи на базе 9-го класса
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6 июня 2020 г.
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Хатаи (Баку),Сумгайыт* (I часть), Газах, Шеки, Гёкчай, Агдаш, Гусар
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1. Выпускной экзамен для 11-х классов
2. Экзамен по азерб. языку для 9-х классов с другим языком обучения
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6 июня 2020 г.
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Джалилабад, Гобустан
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Выпускной экзамен для 11-х классов
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6 июня 2020 г.
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Военный лицей им. Г. Алиева и военный лицей им. Дж. Нахчыванского
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Выпускной экзамен для 11-х классов
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7 июня 2020
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Пираллахи (Баку)
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1. Вступительный экзамен для выпускников прошлых лет и этого года, подавших документы в колледжи на базе 9-го класса
2. Экзамен по азерб. языку для 11-х классов с другим языком обучения
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7 июня 2020 г.
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Мингячевир, Самух, Нафталан, Нефтчала, Гаджигабул, Тертер
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1. Выпускной экзамен для 9-х классов
2. Вступительный экзамен для выпускников прошлых лет, подавших документы в колледжи на базе 9-го класса
3. Экзамен по азерб. языку для 11-х классов с другим языком обучения
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7 июня 2020 г.
|
Агдам, Физули
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1. Выпускной экзамен для 9-х классов
2. Вступительный экзамен для выпускников прошлых лет, подавших документы в колледжи на базе 9-го класса
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7 июня 2020 г.
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Нариманов (Баку), Абшерон* (I часть), Агстафа, Габала, Масаллы, Кюрдамир, Шабран
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1. Выпускной экзамен для 11-х классов
2. Экзамен по азерб. языку для 9-х классов с другим языком обучения
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7 июня 2020 г.
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Агсу
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Выпускной экзамен для 11-х классов
Примечания:
- В Сумгайыте и Абшеронском районе общее число учащихся 9-х и 11-х классов, а в Бардинском районе 9-х классов распределено пополам на два экзаменационных дня для уменьшения интенсивности движения (I и II части).
- Учащиеся школ районов с вынужденными переселенцами будут сдавать экзамен согласно экзаменационному дню городов и районов, в которых находятся учебные заведения.
- Экзамен для учащихся спецшкол - школ-интернатов, школы на о. Чилов, школ исправительных учреждений будет проведен в конце следующих недель с заблаговременным информированием общественности.
- Пропускные листы на экзамен будут размещены на сайте ГЭЦ за 5 дней до даты экзамена.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)