В Азербайджане начинаются выпускные и вступительные экзамены (версия 2)

(Первая версия в 09:59)

БАКУ/Trend/ - Начиная с 6 и 7 июня, в конце каждой недели Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) начнет проводить выпускные экзамены по уровню среднего (9 лет) и полного (11 лет) образования, а также вступительные экзамены в вузы и колледжи Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр.

Выпускной лист экзамена в течение дня будет размещен на сайте ГЭЦ.

Экзамены будут организованы с соблюдением правил социальной изоляции.

В зданиях, где будут проходить экзамены, будут осуществлены медико-профилактические, дезинфекционные и другие упреждающие меры.

Для участников экзамена будут установлены определенные часы для вхождения в здание, на входе будет измеряться температура тела всех участников.

Во время сдачи экзамена в одном экзаменационном зале планируется участие 15 человек, каждый из которых должен быть в медицинской маске.

Экзамены по другим городам и районам, в том числе приемные экзамены для выпускников прошлых лет, будут проводиться в конце следующих недель, о чем общественность будет проинформирована заранее.

Отметим, что для выпускников текущего года, по уважительным причинам (болезнь, невозможность приехать из другого города (страны) в связи с карантинным режимом) не сумевших принять участие в выпускных экзаменах 9-го и 11-го классов, в сентябре вновь будут проведены выпускные экзамены и заключительная аттестация.

Абитуриенты, подавшие документы в колледжи и вузы на базе общего (9 лет) и полного (11 лет) среднего образования, должны участвовать в экзаменах, которые будут проведены в соответствии с графиком городов и районов. Не принявшие участие в этих экзаменах не будут допускаться к конкурсу вузов и колледжей.

Дата проведения экзамена Город (район), где будет проведен экзамен Контингент, участвующий в экзамене, и виды экзаменов 6 июня 2020 Гарадаг (Баку), Ширван 1. Вступительный экзамен для выпускников прошлых лет и этого года, подавших документы в колледжи на базе 9-летнего образования 2. . Экзамен по азерб. языку для 11-х классов с другим языком обучения 6 июня 2020 г. Геранбой, Гёкгёль, Дашкесан, Сальян, Саатлы, Агджабеди, Бейлаган 1. Выпускной экзамен для 9-х классов 2. Вступительный экзамен для выпускников прошлых лет, подавших документы в колледжи на базе 9-го класса 3. Экзамен по азерб. языку для 11-х классов с другим языком обучения 6 июня 2020 г. Барда*(I часть) 1. Выпускной экзамен для 9-х классов 2. Экзамен по азерб. языку для 11-х классов с другим языком обучения 6 июня 2020 г. Сиязань, Хызы 1. Выпускной экзамен для 9-х классов 2. Вступительный экзамен для выпускников прошлых лет, подавших документы в колледжи на базе 9-го класса 6 июня 2020 г. Хатаи (Баку),Сумгайыт* (I часть), Газах, Шеки, Гёкчай, Агдаш, Гусар 1. Выпускной экзамен для 11-х классов 2. Экзамен по азерб. языку для 9-х классов с другим языком обучения 6 июня 2020 г. Джалилабад, Гобустан Выпускной экзамен для 11-х классов 6 июня 2020 г. Военный лицей им. Г. Алиева и военный лицей им. Дж. Нахчыванского Выпускной экзамен для 11-х классов 7 июня 2020 Пираллахи (Баку) 1. Вступительный экзамен для выпускников прошлых лет и этого года, подавших документы в колледжи на базе 9-го класса 2. Экзамен по азерб. языку для 11-х классов с другим языком обучения 7 июня 2020 г. Мингячевир, Самух, Нафталан, Нефтчала, Гаджигабул, Тертер 1. Выпускной экзамен для 9-х классов 2. Вступительный экзамен для выпускников прошлых лет, подавших документы в колледжи на базе 9-го класса 3. Экзамен по азерб. языку для 11-х классов с другим языком обучения 7 июня 2020 г. Агдам, Физули 1. Выпускной экзамен для 9-х классов 2. Вступительный экзамен для выпускников прошлых лет, подавших документы в колледжи на базе 9-го класса 7 июня 2020 г. Нариманов (Баку), Абшерон* (I часть), Агстафа, Габала, Масаллы, Кюрдамир, Шабран 1. Выпускной экзамен для 11-х классов 2. Экзамен по азерб. языку для 9-х классов с другим языком обучения 7 июня 2020 г. Агсу Выпускной экзамен для 11-х классов

Примечания:

- В Сумгайыте и Абшеронском районе общее число учащихся 9-х и 11-х классов, а в Бардинском районе 9-х классов распределено пополам на два экзаменационных дня для уменьшения интенсивности движения (I и II части).

- Учащиеся школ районов с вынужденными переселенцами будут сдавать экзамен согласно экзаменационному дню городов и районов, в которых находятся учебные заведения.

- Экзамен для учащихся спецшкол - школ-интернатов, школы на о. Чилов, школ исправительных учреждений будет проведен в конце следующих недель с заблаговременным информированием общественности.

- Пропускные листы на экзамен будут размещены на сайте ГЭЦ за 5 дней до даты экзамена.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)