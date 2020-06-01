Малейка Аббасзаде: В течение месяца в экзаменах должны принять участие 190 тыс человек
БАКУ/Trend/ - Начиная со следующей недели, в конце каждой недели экзамен будут сдавать 44-45 тысяч человек.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в понедельник Trend.
По ее словам, в течение месяца в экзаменах должны принять участие 190 тысяч человек.
Лента новостей
«Преодоление вызовов и раскрытие возможностей»: PwC Azerbaijan представил основные результаты 3-го Ежегодного опроса руководителей компаний
На официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация по случаю Международного дня защиты детей (ФОТО)
В Азербайджане выявлено 248 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечился 101, скончались 2 человека – Оперативный штаб
С руководителями ТЦ "Садарак” и “Бина” обсуждены правила поведения и санитарные меры - минэкономики Азербайджана
В Азербайджане лица, не вернувшие добровольно избыточную часть адресной соцпомощи, предстанут перед судом