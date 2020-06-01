ГЭЦ Азербайджана: Каждый выпускник будет сдавать экзамен в том районе, в котором учился
БАКУ /Trend/ - Каждый выпускник будет сдавать экзамен в том районе и городе, в котором учился.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в понедельник Trend.
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