ГЭЦ Азербайджана: Каждый выпускник будет сдавать экзамен в том районе, в котором учился

БАКУ /Trend/ - Каждый выпускник будет сдавать экзамен в том районе и городе, в котором учился.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в понедельник Trend.