Малейка Аббасзаде: О дате начала приемных экзаменов будет объявлено после 5 июня
БАКУ /Trend/ - Дата приемных экзаменов в вузы и колледжи на базе 11-летнего образования пока не объявлена.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в понедельник Trend.
По ее словам, дата начала приемных экзаменов будет объявлена после 5 июня.
До настоящего времени документы в вузы подали 75692 человека, из которых примерно 12 800 являются выпускниками прошлых лет.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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