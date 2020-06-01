Прием обращений для поступления в вузы Азербайджана без экзаменов начнется с сегодняшнего дня

БАКУ/Trend/ - Прием обращений суббакалавров для поступления в вузы Азербайджана без экзаменов начнется с сегодняшнего дня.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в понедельник Trend.

По ее словам, после того, как суббакалавры обратятся в электронном порядке, ГЭЦ посредством запросов получит информацию о них: "Суббакалавры могут подавать заявления и как абитуриенты. Для этого они должны собрать минимальные баллы для участия в конкурсе".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)