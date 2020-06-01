ГЭЦ Азербайджана не сможет проводить экзамен в школах, где мало учеников

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) не сможет проводить экзамен в школах с небольшой численностью учеников.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в понедельник Trend.

По ее словам, экзамены будут проводиться в школах больших сел: "Есть сельские школы модульного типа, с современными зданиями, где можно проводить экзамен. Мы не можем заранее объявлять, где будет проводиться экзамен. Информацию об этом абитуриенты смогут получить в "личном кабинете".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)