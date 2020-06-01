Во вступительных экзаменах в Азербайджане будет сокращено число открытых вопросов
БАКУ/Trend/ - Во вступительных экзаменах в Азербайджане число открытых вопросов будет сокращено вдвое.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в понедельник Trend.
По ее словам, в прошлом году их было 24: "В этом году будет 12 открытых вопросов, что в определенном смысле облегчит формат экзаменов. Из опыта прошлых лет видно, что основные трудности для абитуриентов были связаны именно с ними. В особенности, они были по математике, родному и иностранным языкам".
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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