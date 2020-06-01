Завтра в Баку до 29 градусов тепла

БАКУ/Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове второго июня преимущественно без осадков, утром местами ожидается слабый туман, передает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ветер умеренный юго-западный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-21, днем - 25-29, в Баку ночью - 18-20, днем - 27-29 градусов.

Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75, днем - 40-50 процентов.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди, есть вероятность выпадения града. Утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью - 16-21, днем - 32-37, в горах ночью - 10-15, днем - 20-25 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)