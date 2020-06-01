Малейка Аббасзаде: В течение месяца в экзаменах должны принять участие 190 тыс человек (версия 2)

(Первая версия в 11:17)

БАКУ/Trend/ - Начиная со следующей недели, в конце каждой недели экзамен будут сдавать 44-45 тысяч человек.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в понедельник Trend.

По ее словам, в течение месяца в экзаменах должны принять участие 190 тысяч человек: «Из них 94 тысячи – это выпускники 11-х классов, которые сдают экзамены. Кроме того, 94 тысяч выпускников 9-х классов тоже должны сдавать экзамен.

Подготовка к проведению экзаменов была трудной, осмотрены свыше 1500 школьных зданий. Подготовка зданий в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями - очень важный вопрос».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)