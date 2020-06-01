ГЭЦ Азербайджана: Каждый выпускник будет сдавать экзамен в том районе и городе, в котором учился (версия 2)
(добавлены подробности, первая версия опубликована в 11:27)
БАКУ /Trend/ - Каждый выпускник будет сдавать экзамен в том районе и городе, в котором учился.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в понедельник Trend.
По ее словам, экзамены будут проходить почти в 1000 зданий: «В каждом экзаменационном зале будет один контролер и на каждые 100 человек - один руководитель экзаменационного процесса».
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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