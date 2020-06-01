В автобусы не будут впускаться пассажиры без медицинских масок - Бактрансагентство

Общество 1 июня 2020 14:53 (UTC+04:00)
В автобусы не будут впускаться пассажиры без медицинских масок - Бактрансагентство

БАКУ/Trend/ - В Баку в общественный транспорт не будут впускаться пассажиры без масок, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Как отметили в Агентстве, несмотря на профилактические и санитарно-просветительские меры, проводимые государством, в закрытых помещениях, в частности, в объектах общепита, общественном транспорте наблюдаются случаи, создающие условия для распространения инфекции: «На остановках, территориях центров транспортного обмена и в автобусах не используются медицинские маски. Такое поведение вне социальной ответственности крайне опасно в плане организации пассажироперевозок. Данная ситуация серьезно увеличивает риск заражения среди водителей и диспетчеров, что делает неизбежным прекращение работы маршрутных линий. Поэтому пассажиры должны относиться с пониманием и быть социально ответственными, однозначно соблюдать методические указания по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте. Согласно решению Кабмина, в общественном транспорте обязательно должны использоваться медицинские маски. Пассажиры без масок не будут впускаться в общественный транспорт».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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