Сотрудники Академии наук Азербайджана будут выходить на работу через день

БАКУ/Trend/ - В связи с пандемией коронавируса для сотрудников Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) введена система работы через день, сказал во вторник Trend первый вице-президент АН, академик Иса Габиббейли.

По словам академика, если сотрудники будут выходить на работу вместе в один день, то соблюдать социальную дистанцию будет трудно: «Поэтому было принято решение, в соответствии с которым сотрудники старше 60 лет будут выходить на работу по четным дням недели – вторникам и четвергам, остальные – в нечетные дни недели. Тогда можно будет соблюдать социальную дистанцию. В случае необходимости руководство может вызвать на работу в четные дни недели сотрудников, которые выходят по нечетным дням».

Габиббейли добавил, что сотрудники будут работать по такому графику до 15 июня, то есть до окончания особого карантинного режима.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)